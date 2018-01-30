АТО: Сутки прошли без нарушений режима тишины

Вдоль линии разграничения сторон день и вечер прошлых суток прошли без нарушений режима прекращения огня. Единственный обстрел со стороны российско-оккупационных группировок зафиксировано еще глубокой ночью.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО

"На Донецком направлении, около трех часов ночи враг в течение сорока пяти минут вел огонь по нашим защитникам из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Каменка. В результате действий противника ни один украинский защитник не пострадал", - говорится в сообщении.

На других участках обороны нарушений режима прекращения огня не наблюдалось.