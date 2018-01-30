"Шахтар" не відпустив своїх гравців у юнацьку збірну України

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Вівторок, 30 січня 2018, 12:06

Донецький футбольний клуб "Шахтар" не відпустив своїх гравців у юнацьку збірну України U-17, що виграла міжнародний турнір у Мінську.

Про це в коментарі офіційному сайту ФФУ розповів головний тренер збірної України Олег Кузнецов.

Кузнецов не уточнив, з якої причини донецька команда відмовилася відпускати своїх футболістів у збірну.

У фіналі турніру в Мінську українці з рахунком 2:1 перемогли команду Ізраїлю.

Як відомо, це не перший випадок, коли "Шахтар" не відпускає своїх футболістів у збірні України різних вікових категорій.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол
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