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"Шахтар" не відпустив своїх гравців у юнацьку збірну України

Вівторок, 30 січня 2018, 11:06

Донецький футбольний клуб "Шахтар" не відпустив своїх гравців у юнацьку збірну України U-17, що виграла міжнародний турнір у Мінську.

Про це в коментарі офіційному сайту ФФУ розповів головний тренер збірної України Олег Кузнецов.

Кузнецов не уточнив, з якої причини донецька команда відмовилася відпускати своїх футболістів у збірну.

У фіналі турніру в Мінську українці з рахунком 2:1 перемогли команду Ізраїлю.

Як відомо, це не перший випадок, коли "Шахтар" не відпускає своїх футболістів у збірні України різних вікових категорій.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
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