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СБУ викрила оборудку з землею на узбережжі Азовського моря

Вівторок, 30 січня 2018, 11:23

Співробітники Служби безпеки спільно з прокуратурою Донецької області викрили оборудку посадовців із земельними ділянками на узбережжі Азовського моря.

Про це інформує прес-служба СБУ на своїй сторінці в Facebook.

Правоохоронці задокументували, що депутати сільради та чиновники місцевого відділу Держгеокадастру протягом 2010-2012 років незаконно виділили понад тридцять земельних ділянок по десять соток кожна у селі Білосарайська коса.

Зловмисники, з порушенням вимог чинного законодавства щодо охорони прибережної водозахисної смуги, штучно нарощували територію коси, підсипаючи на ділянки будівельні відходи та сміття. Власниками незаконних ділянок ставали родичі та спільники чиновників.

Оперативники спецслужби встановили, що потім ділки реалізовували землю за ринковими цінами у 5-10 тисяч доларів США за сотку. Отримані гроші учасники оборудки витрачали на будівництво котеджів, готелів на узбережжі Азовського моря, придбання елітної нерухомості та виводили за закордон, зокрема до Росії.

За висновками експертів, ділки завдали збитків інтересам громади на суму понад 22 мільйони гривень.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів справи співробітники СБУ виявили комп’ютерну техніку, землевпорядну документацію, чорнові записи, які підтверджують проведення оборудки із земельними ділянками.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, депутату сільради та колишньому посадовцю Держгеокадастру повідомлено про підозру в скоєнні злочину. Вирішується питання щодо обрання стосовно них запобіжного заходу.

Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших службових осіб, причетних до оборудки, вирішується питання щодо відшкодування на користь громади.

Українська правда

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Теми: земляСБУ
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