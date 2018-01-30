В Івано-Франківську впав баштовий кран: двоє загиблих

У селі Хриплин, підпорядкованому Івано-Франківській міськраді, на кабіну вантажівки упав баштовий кран, у результаті чого загинули двоє людей.

Про це "Українській правді" повідомили у Патрульній поліції Івано-Франківська.

Трагедія сталася близько 10 ранку на вулиці Елеваторній,16.

"Близько 10 ранку кран, який знаходився на залізничній колії, внаслідок пориву вітру впав на кабіну автомобіля ЗІЛ. Там перебували 2 людей. Від отриманих травм вони загинули", - повідомили у патрульній поліції.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Як повідомляє місцеве видання "Галицький кореспондент", подія трапилась на одному із залізничних підприємств, а в кузові вантажівки, на яку впав кран, було ще семеро людей.

"Кран впав на автомобіль підрядника. У кабіні був водій і пасажир, а ще 7 людей – в кузові. З ними спілкуються психологи. Люди були шоковані і дякували Богу що кран не впав на кузов", – сказав начальник оперативно-координаційного центру обласного ДСНС Петро Василик.

За словами начальника Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень Ярослава Лучка, кран зірвало вітром і протягнуло 30 метрів.

"У кабіні знаходилися працівники Стрийського відділення, які мали отримати інструменти і поїхати на роботу", - сказав Лучко.

Він нагадав, що залізниця – це зона підвищеної небезпеки, а родичам загиблих пообіцяв компенсації.