Тарифи обленерго зростуть з 1 квітня

НКРЕКП збільшить тарифи компаній у сфері постачання та розподілу електроенергії з 1 квітня.

Постанови Нацкомісії опубліковані в урядовому виданні "Урядовий кур'єр" за 27 січня, передає "Дзеркало тижня".

Зокрема, тариф у сфері розподілу електроенергії "ДТЕК Високовольтні мережі" зросте на 103%.

Тариф "Київенерго" на постачання і розподілу електроенергії підвищений на 35-90% в залежності від класу споживання.

У більшості розподільних компаній тарифи зростуть у межах 20%.

Єдиною компанією, тарифи якої незначно знизяться, є "Енергія-Новояворівськ".

Основними чинниками перегляду тарифів у НКРЕКП називають зростання операційних витрат і збільшення фонду заробітної плати обленерго.

Нагадаємо, що тарифи на електроенергію для промисловості з 1 січня зросли на 8-11%.

Нагадаємо, НКРЕ підвищило прогнозну оптову ринкову ціну на електроенергію у 2018 році на 16,2%.

Зростання оптової ринкової ціни обумовлено інфляцією, зростанням зарплат, девальвацією гривні, а також підвищенням цін на газ на 16,7% і вугілля (на 38,3%), ціна якого розраховується на основі європейського індексу з урахуванням доставки в Україну (так звана формула "Роттердам+").

Нагадаємо, група ДТЕК контролює близько 80% теплової електрогенерації і за 11 місяців 2017 року добула 84% всього енергетичного вугілля в Україні.

Як відомо, у березні 2016 року Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

Після введення в дію "роттердамської" формули єврооблігації ДТЕК подорожчали на 40%. Коли вони були дешевими їх скупкою займалась компанія ICU.

Співвласником ICU був раніше звільнений міністр енергетики Володимир Демчишин. У цій же компанії раніше працював нинішний очільник НКРЕКП Дмитро Вовк.

В квітні НАБУ повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕ через так звану формулу "Роттердам+".

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Економічна правда