Тарифы облэнерго вырастут с 1 апреля

НКРЭКУ увеличит тарифы компаний в сфере поставки и распределения электроэнергии с 1 апреля.

Постановления Нацкомиссии опубликованы в правительственном издании "Урядовый курьер" за 27 января, передает "Зеркало недели".

В частности, тариф в сфере распределения электроэнергии "ДТЭК Высоковольтные сети" вырастет на 103%.

Тариф Киевэнерго на поставки и распределения электроэнергии повышен на 35-90% в зависимости от класса потребления.

У большинства распределяющих компаний тарифы вырастут в пределах 20%.

Единственной компанией, тарифы которой незначительно снизятся, является "Энергия-Новояворивск".

Основными факторами пересмотра тарифов в НКРЭКУ называют рост операционных расходов и увеличение фонда заработной платы облэнерго.

Напомним, что тарифы на электроэнергию для промышленности с 1 января выросли на 8-11%.

Напомним, НКРЭ повысила прогнозную оптовую рыночную цену на электроэнергию в 2018 году на 16,2%.

Рост оптовой рыночной цены обусловлен инфляцией, ростом зарплат, девальвацией гривни, а также повышением цен на газ на 16,7% и уголь (на 38,3%), цена которого рассчитывается на основе европейского индекса с учетом доставки в Украины (так называемая формула "Роттердам+").

Напомним, группа ДТЭК Рината Ахметова контролирует около 80% тепловой электрогенерации и за 11 месяцев 2017 добыла 84% всего энергетического угля в Украине.

Как известно, в марте 2016 года Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

После введения в действие "роттердамской" формулы еврооблигации ДТЭК подорожали на 40%. Когда они были дешевыми их скупкой занималась компания ICU.

Совладельцем ICU был экс-министр энергетики Владимир Демчишин. В этой же компании ранее работал нынешний глава НКРЭ Дмитрий Вовк.

В апреле НАБУ сообщило, что начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭ из-за так называемой формулы "Роттердам+".

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Экономическая правда