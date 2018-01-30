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ЮНІСЕФ шукає понад $23 млн для допомоги дітям з України

Вівторок, 30 січня 2018, 12:52

Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ) оголосив про те, що шукає 23,6 мільйони доларів для надання допомоги дітям, які постраждали від конфлікту на сході України.

Про це повідомляє прес-служба організації.

"Діти не можуть чекати, поки війнам буде покладено край, оскільки кризи загрожують виживанню дітей тут і зараз, а також призводять до катастрофічних наслідків для майбутнього дітей та молодих людей", – заявив директор програм ЮНІСЕФ з гуманітарного реагування Мануель Фонтен.

За його словами, діти не лише безпосередньо страждають від нападів, але й не можуть отримувати базові послуги, оскільки школи, лікарні та інші об’єкти цивільної інфраструктури опиняються зруйнованими чи пошкодженими.

Зазначається, що з початку конфлікту на сході України понад 700 навчальних закладів та 130 медичних установ зазнали пошкоджень через обстріли.

Крім того, у 2017 році в Україні було зафіксовано 135 випадків пошкоджень або зупинки роботи об’єктів водної та санітарної інфраструктури у зв’язку з конфліктом.

"Це створює величезні ризики для значної кількості людей, які покладаються на систему централізованого водопостачання. У 2017 році більше 3 мільйонів осіб на сході України постраждали від перебоїв з водопостачанням", - сказала голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Джованна Барберіс.

"Такі перебої також можуть призводити до проблем у роботі централізованої системи опалення, яка є критично важливою у холодну пору року", - додала вона.

Повідомляється, що у 2017 році ЮНІСЕФ забезпечив доступ до чистої питної води та санітарії для майже 1,5 мільйона осіб на підконтрольних і непідконтрольних уряду територіях на сході України.

"Майже 190 тисяч людей отримали можливість брати воду, яку ЮНІСЕФ доставляв вантажівками до контрольно-пропускних пунктів, а також воду в пляшках, яку Фонд розповсюджував у населених пунктах вздовж лінії конфлікту, що постраждали від перебоїв з водопостачанням", - повідомляють у прес-службі.

Крім того, була надала психологічна допомога для понад 100 тисяч дітей, які постраждали від окупації районів Донецької та Луганської областей.

В організації зазначають, що у 2018 році ЮНІСЕФ продовжить надавати необхідну допомогу дітям, які постраждали від конфлікту на Донбасі і саме з цією метою оголосили про збір коштів.

Українська правда

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Теми: ДонбасОРДЛОміжнародна спільнотадіти
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