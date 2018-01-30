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Зустріч Волкера і Суркова результату не принесла – Клімкін

Вівторок, 30 січня 2018, 16:57

Зустріч спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова у Дубаї 26 січня не мала жодного результату.

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Італії, головою ОБСЄ Анджеліно Альфано у Києві 30 січня, повідомляє "Укрінформ".

"Я знаходжуся в постійному контакті з нашими американськими друзями і союзниками. Декілька разів говорив з Куртом Волкером до його зустрічі з Сурковим і вчора. На жаль, під час зустрічі (26 січня в Дубаї - ред.) не було досягнуто жодного результату", - сказав Клімкін.

Він додав, що Україна все одно буде послідовно тиснути на Росію з метою імплементації логіки дорожньої карти з врегулювання ситуації на Донбасі.

"Сподіваюсь, що останні події, в тому числі з американського боку, теж "допоможуть" Росії зрозуміти, що її пропозиції стосовно бодігардів для СММ не мають жодного сенсу, а потрібна реальна миротворча місія", - підкреслив Клімкін. 

Як відомо, Україна наполягає на розміщенні миротворців ООН в усій зоні збройного конфлікту на Донбасі та ділянці російсько-українського кордону завдовжки 420 км, а також наданні їм широких прав.

Київ категорично проти, щоб до складу миротворчої місії ООН входили росіяни, як сторона, що здійснює агресію проти України. 

Позиція Росії з питання контингенту ООН на Донбасі полягає у тому, що миротворці мають охороняти місію ОБСЄ.

Перед нинішньою зустріччю з Волкером у Дубаї Кремль закликав не чекати на результати.

Це просто "звіряння годинника" з робочих питань, заявляв тоді прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіясанкції
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