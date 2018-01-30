Встреча Волкера и Суркова результата не принесла – Климкин

Встреча спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова в Дубае 26 января не принесла никакого результата.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин на совместном брифинге с министром иностранных дел Италии, председателем ОБСЕ Анджелино Альфано в Киеве 30 января, сообщает "Укринформ".

"Я нахожусь в постоянном контакте с нашими американскими друзьями и союзниками. Несколько раз говорил с Куртом Волкером до встречи с Сурковым и вчера. К сожалению, во время встречи (26 января в Дубае - ред.) Не было достигнуто никакого результата", – сказал Климкин.

Он добавил, что Украина все равно будет последовательно давить на Россию с целью имплементации логики дорожной карты по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Надеюсь, что последние события, в том числе с американской стороны, тоже "помогут" России понять, что ее предложения относительно телохранителей для СММ не имеют никакого смысла, а нужна реальная миротворческая миссия", – подчеркнул Климкин.

Как известно, Украина настаивает на размещении миротворцев ООН во всей зоне вооруженного конфликта на Донбассе и участке российско-украинской границы длиной 420 км, а также предоставлении им широких прав.

Киев категорически против, чтобы в состав миротворческой миссии ООН входили россияне, как сторона осуществляющая агрессию против Украины.

Позиция России по вопросу контингента ООН на Донбассе заключается в том, что миротворцы должны охранять миссию ОБСЕ.

Перед нынешней встречей с Волкером в Дубае Кремль призвал не ждать результатов.

Это просто "сверка часов" по рабочим вопросам, заявлял тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.