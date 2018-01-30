Під час обстрілу бойовиків загинув український військовий – штаб

У вівторок в обідню пору бойовики ОРДО відновили вогневі провокації та порушили режим тиші.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

"На Донецькому напрямку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вів вогонь по наших позиціях біля Водяного на Приазов’ї. На жаль, унаслідок ворожого обстрілу загинув військовослужбовець сил АТО", - йдеться в повідомленні.

У штабі розповіли, що до цього, понад добу, на лінії зіткнення тривав режим припинення вогню.