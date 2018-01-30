Під час обстрілу бойовиків загинув український військовий – штаб
Вівторок, 30 січня 2018, 17:26
У вівторок в обідню пору бойовики ОРДО відновили вогневі провокації та порушили режим тиші.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
"На Донецькому напрямку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вів вогонь по наших позиціях біля Водяного на Приазов’ї. На жаль, унаслідок ворожого обстрілу загинув військовослужбовець сил АТО", - йдеться в повідомленні.
У штабі розповіли, що до цього, понад добу, на лінії зіткнення тривав режим припинення вогню.
Українська правда