Во время обстрела боевиков погиб украинский военный – штаб

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Вторник, 30 января 2018, 18:26

Во вторник в обеденное время боевики ОРДО возобновили огневые провокации и нарушили режим тишины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"На донецком направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по нашим позициям у Водяного на Приазовье. К сожалению, вследствие вражеского обстрела погиб военнослужащий сил АТО", - говорится в сообщении.

В штабе рассказали, что до этого, более суток, на линии соприкосновения сохранялся режим прекращения огня.

Украинская правда
Темы: АТО Донбасс жертвы
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