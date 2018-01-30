Міжбанк закрився падінням долара

30 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,96-27,99 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua, передає "Економічна правда".

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,96-27,99 гривні;

Євро - 34,79-34,81 гривні;

Російський рубль - 0,4967-0,4975 гривні.

Нагадаємо, 30 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 28,19-28,22 гривні за долар.