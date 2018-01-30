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Межбанк закрылся падением доллара

Вторник, 30 января 2018, 17:30
Межбанк закрылся падением доллара

30 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,96-27,99 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua, передает "Экономическая правда".

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,96-27,99 гривни;

Евро - 34,79-34,81 гривни;

Российский рубль - 0,4967-0,4975 гривни.

Напомним, 30 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 28,19-28,22 гривни за доллар.

Темы: НБУвалюта
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