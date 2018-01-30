Межбанк закрылся падением доллара

5490 просмотров
Вторник, 30 января 2018, 18:30

30 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,96-27,99 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua, передает "Экономическая правда".

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,96-27,99 гривни;

Евро - 34,79-34,81 гривни;

Российский рубль - 0,4967-0,4975 гривни.

Напомним, 30 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 28,19-28,22 гривни за доллар.

Темы: НБУ валюта
powered by lun.ua
По теме
Overtime: главные экономические события дня 29 января 2018, 22:17
Данилишин сказал, когда в Украину приедет миссия МВФ 27 января 2018, 02:01
Нацбанк упростил продажу валюты для бизнеса 26 января 2018, 23:18
Все новости
Главные новости
Суд уменьшил "королю контрабанды" залог с 21 млн до 141 тысячи
Межбанк закрылся падением доллара
Во время обстрела боевиков погиб украинский военный – штаб
Отдых Луценко на Сейшелах стоил не менее €50 тысяч – СМИ
Все новости
Белое и черное

FuckUp nights: рестораторы о своих провалах

історія

Жизнь после Крут. Как сложилась судьба участников январского боя