Межбанк закрылся падением доллара
Вторник, 30 января 2018, 17:30
30 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,96-27,99 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua, передает "Экономическая правда".
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,96-27,99 гривни;
Евро - 34,79-34,81 гривни;
Российский рубль - 0,4967-0,4975 гривни.
Напомним, 30 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 28,19-28,22 гривни за доллар.