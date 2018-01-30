Мешканцям Львівщині рекомендували вивішувати бандерівські прапори
Львівська облрада на засіданні 30 січня затвердила порядок використання революційного червоно-чорного прапору ОУН на Львівщині.
За відповідне рішення проголосували 62 депутати, повідомляє Zaxid.net.
Рекомендується вивішувати такі прапори на будівлях органів влади під час відзначення дат, пов’язаних із визначними подіями національно-визвольної боротьби та вшануванням пам’яті героїв.
Зокрема, депутати радять піднімати червоно-чорні прапори біля адміністративного будинку Львівської облради на вул. Винниченка у Львові та на будівлях, у яких розташовані органи місцевого самоврядування на Львівщині.
Відбуватися це має:
- 1 січня, під час святкування дня народження голови проводу ОУН Степана Бандери;
- 3 лютого, у день створення ОУН;
- 5 березня, у день вшанування смерті генерал-хорунжого, головнокомандувача УПА Романа Шухевича;
- 21 травня, у День пам'яті жертв політичних репресій;
- 14 червня, у день народження першого голови Проводу українських націоналістів Євгена Коновальця;
- 30 червня, у день проголошення Акту відновлення української держави і день народження Романа Шухевича;
- 30 липня, у день створення Української військової організації;
- 14 жовтня, у день захисника України та день створення УПА;
При цьому у дні вшанування пам’яті героїв національно-визвольних змагань революційний прапор ОУН рекомендували вивішувати із чорною стрічкою.
Також депутати рекомендували керівникам підприємств, установ і організацій підтримувати цю ініціативу і вивішувати революційний прапор ОУН у ці дні і на своїх будівлях.