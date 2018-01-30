Мешканцям Львівщині рекомендували вивішувати бандерівські прапори

Львівська облрада на засіданні 30 січня затвердила порядок використання революційного червоно-чорного прапору ОУН на Львівщині.

За відповідне рішення проголосували 62 депутати, повідомляє Zaxid.net.

Рекомендується вивішувати такі прапори на будівлях органів влади під час відзначення дат, пов’язаних із визначними подіями національно-визвольної боротьби та вшануванням пам’яті героїв.

Зокрема, депутати радять піднімати червоно-чорні прапори біля адміністративного будинку Львівської облради на вул. Винниченка у Львові та на будівлях, у яких розташовані органи місцевого самоврядування на Львівщині.

Відбуватися це має:

- 1 січня, під час святкування дня народження голови проводу ОУН Степана Бандери;

- 3 лютого, у день створення ОУН;

- 5 березня, у день вшанування смерті генерал-хорунжого, головнокомандувача УПА Романа Шухевича;

- 21 травня, у День пам'яті жертв політичних репресій;

- 14 червня, у день народження першого голови Проводу українських націоналістів Євгена Коновальця;

- 30 червня, у день проголошення Акту відновлення української держави і день народження Романа Шухевича;

- 30 липня, у день створення Української військової організації;

- 14 жовтня, у день захисника України та день створення УПА;

При цьому у дні вшанування пам’яті героїв національно-визвольних змагань революційний прапор ОУН рекомендували вивішувати із чорною стрічкою.

Також депутати рекомендували керівникам підприємств, установ і організацій підтримувати цю ініціативу і вивішувати революційний прапор ОУН у ці дні і на своїх будівлях.