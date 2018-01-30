Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Жителям Львовщины рекомендовали вывешивать бандеровские флаги

Вторник, 30 января 2018, 17:59

Львовский облсовет на заседании 30 января утвердил порядок использования революционного красно-черного флага ОУН в области.

За соответствующее решение проголосовали 62 депутата, сообщает Zaxid.net.

Рекомендуется вывешивать такие флаги на зданиях органов власти во время празднования дат, связанных с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти героев.

В частности, депутаты советуют поднимать красно-черные флаги у административного здания Львовского облсовета на ул. Винниченко во Львове и на зданиях, в которых расположены органы местного самоуправления на Львовщине.

Происходить это должно:

- 1 января, во время празднования дня рождения главы провода ОУН Степана Бандеры;

- 3 февраля, в день создания ОУН;

- 5 марта, в день чествования смерти генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА Романа Шухевича;

- 21 мая, в День памяти жертв политических репрессий;

- 14 июня, в день рождения первого главы Провода украинских националистов Евгения Коновальца;

- 30 июня, в день провозглашения Акта восстановления Украинского государства и день рождения Романа Шухевича;

- 30 июля, в день создания Украинской военной организации;

- 14 октября, в день защитника Украины и день создания УПА;

При этом в дни памяти героев национально-освободительной борьбы революционный флаг ОУН рекомендовали вывешивать с черной лентой.

Также депутаты рекомендовали руководителям предприятий, учреждений и организаций поддерживать эту инициативу и вывешивать революционный флаг ОУН в эти дни и на своих зданиях.

"Украинская правда" в Threads

Темы: националистыЛьвовщинапразднования
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
националисты
В оккупированном Крыму планируют "национализировать" имущество матери Гетманцева
Кремль не в состоянии удовлетворить требования ультранационалистов относительно войны с Украиной – ISW
Предприятия олигархов перешли к Минобороны: как "Укрнафта" и "Мотор сич" стали государственными
Последние новости
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:52
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
Все новости...
Реклама: