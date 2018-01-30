Жителям Львовщины рекомендовали вывешивать бандеровские флаги

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Вторник, 30 января 2018, 18:59

Львовский облсовет на заседании 30 января утвердил порядок использования революционного красно-черного флага ОУН в области.

За соответствующее решение проголосовали 62 депутата, сообщает Zaxid.net.

Рекомендуется вывешивать такие флаги на зданиях органов власти во время празднования дат, связанных с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти героев.

В частности, депутаты советуют поднимать красно-черные флаги у административного здания Львовского облсовета на ул. Винниченко во Львове и на зданиях, в которых расположены органы местного самоуправления на Львовщине.

Происходить это должно:

- 1 января, во время празднования дня рождения главы провода ОУН Степана Бандеры;

- 3 февраля, в день создания ОУН;

- 5 марта, в день чествования смерти генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА Романа Шухевича;

- 21 мая, в День памяти жертв политических репрессий;

- 14 июня, в день рождения первого главы Провода украинских националистов Евгения Коновальца;

- 30 июня, в день провозглашения Акта восстановления Украинского государства и день рождения Романа Шухевича;

- 30 июля, в день создания Украинской военной организации;

- 14 октября, в день защитника Украины и день создания УПА;

При этом в дни памяти героев национально-освободительной борьбы революционный флаг ОУН рекомендовали вывешивать с черной лентой.

Также депутаты рекомендовали руководителям предприятий, учреждений и организаций поддерживать эту инициативу и вывешивать революционный флаг ОУН в эти дни и на своих зданиях.

Темы: националисты Львовщина празднования
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