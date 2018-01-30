Справу екс-командира взводу київського "Беркута" спрямували до суду - ГПУ

Генеральна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього командира взводу київського полку "Беркут", якого звинувачують у злочинній протидії акціям протесту під час Євромайдану.

Про це повідомляє прес-центр ГПУ.

У Генпрокуратурі зазначають, що у ході досудового розслідування зібрали достатньо доказів для обвинувачення колишнього командира взводу №2 оперативної роти №4 полку міліції особливого призначення "Беркут", підпорядкованого ГУ МВС України в м. Києві.

Його звинувачують у "незаконному, на виконання явно злочинного наказу, вчиненому групою осіб, перешкоджанні проведенню зборів, мітингів службовою особою із застосуванням фізичного насильства, та умисному перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалось насильством, застосуванням спеціальних засобів, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілих діями".

"Обвинувальний акт стосовно колишнього командира взводу київського полку "Беркут", за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365 (в редакції від 07.04.2011), ч. 1 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ст. 340 КК України, 29.01.2018 спрямовано для розгляду до Шевченківського районного суду міста Києва", - розповіли у ГПУ.

У відомстві додають, що загалом за цим епізодом протидії протестним акціям повідомлено про підозру 20 особам. Зокрема, колишнім президенту України, секретарю Ради національної безпеки і оборони України та його заступнику, голові КМДА, начальнику ГУ МВС України в місті Києві, його заступнику та іншим правоохоронцям.

З березня 2015 року слухаються обвинувальні акти стосовно колишніх голови Київської міськдержадміністрації, двох заступників командирів полку МОП "Беркут", двох командирів та заступника командира різних рот ПМОП "Беркут".

З грудня 2016 року - щодо колишнього начальника управління громадської безпеки київської міліції, а з червня 2017 року щодо діючого командира взводу полку поліції особливого призначення ГУ НП в м.Києві.

Ще десять підозрюваних оголошені в розшук.