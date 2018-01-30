Дело экс-командира взвода киевского "Беркута" направили в суд - ГПУ

Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира взвода киевского полка "Беркут", которого обвиняют в преступном противодействии акциям протеста во время Евромайдана.

Об этом сообщает пресс-центр ГПУ.

В Генпрокуратуре отмечают, что в ходе досудебного расследования собрали достаточно доказательств для обвинения бывшего командира взвода №2 оперативной роты №4 полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Его обвиняют в "незаконном исполнении явно преступного приказа, совершенного группой лиц, препятствовании проведению собрания, митингов должностным лицом с применением физического насилия, и умышленном превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием, применением специальных средств, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевших действиями".

"Обвинительный акт в отношении бывшего командира взвода киевского полка "Беркут", по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365 (в редакции от 07.04.2011), ч. 1 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ст. 340 УК Украины, 29.01.2018 направлено для рассмотрения в Шевченковский районный суд города Киева", - рассказали в ГПУ.

В ведомстве добавляют, что в целом по этому эпизоду противодействия протестным акциям сообщено о подозрении 20 лицам. В частности, бывшим президенту Украины, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины и его заместителю, председателю КГГА, начальнику ГУ МВД Украины в городе Киеве, его заместителю и другим правоохранительным органам.

С марта 2015 года слушаются обвинительные акты в отношении бывшего председателя Киевской горгосадминистрации, двух экс-заместителей командиров полка МОП "Беркут", двух бывших командиров и заместителя командира разных рот ПМОП "Беркут".

С декабря 2016 года - в отношении бывшего начальника управления общественной безопасности киевской милиции, а с июня 2017 по действующему командиру взвода полка полиции особого назначения ГУ ЧП в Киеве.

Еще десять подозреваемых объявлены в розыск.