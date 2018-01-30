Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дело экс-командира взвода киевского "Беркута" направили в суд - ГПУ

Вторник, 30 января 2018, 18:11

Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира взвода киевского полка "Беркут", которого обвиняют в преступном противодействии акциям протеста во время Евромайдана.

Об этом сообщает пресс-центр ГПУ.

В Генпрокуратуре отмечают, что в ходе досудебного расследования собрали достаточно доказательств для обвинения бывшего командира взвода №2 оперативной роты №4 полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Его обвиняют в "незаконном исполнении явно преступного приказа, совершенного группой лиц, препятствовании проведению собрания, митингов должностным лицом с применением физического насилия, и умышленном превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием, применением специальных средств, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевших действиями".

"Обвинительный акт в отношении бывшего командира взвода киевского полка "Беркут", по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365 (в редакции от 07.04.2011), ч. 1 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ст. 340 УК Украины, 29.01.2018 направлено для рассмотрения в Шевченковский районный суд города Киева", - рассказали в ГПУ.

В ведомстве добавляют, что в целом по этому эпизоду противодействия протестным акциям сообщено о подозрении 20 лицам. В частности, бывшим президенту Украины, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины и его заместителю, председателю КГГА, начальнику ГУ МВД Украины в городе Киеве, его заместителю и другим правоохранительным органам.

С марта 2015 года слушаются обвинительные акты в отношении бывшего председателя Киевской горгосадминистрации, двух экс-заместителей командиров полка МОП "Беркут", двух бывших командиров и заместителя командира разных рот ПМОП "Беркут".

С декабря 2016 года - в отношении бывшего начальника управления общественной безопасности киевской милиции, а с июня 2017 по действующему командиру взвода полка полиции особого назначения ГУ ЧП в Киеве.

Еще десять подозреваемых объявлены в розыск.

Темы: ГенпрокуратураБеркутЕвромайдансуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:52
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
Все новости...
Реклама: