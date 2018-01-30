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Стало відомо, скільки потрібно транспорту Києву, аби позбутися "маршруток"

Вівторок, 30 січня 2018, 19:04

Києву необхідно придбати 231 автобус, 172 тролейбуси і 62 трамваї для задоволення потреб у перевезеннях на діючих маршрутах.

Про це написав депутат Київради Олександр Пабат на своїй сторінці у Facebook, передає "Економічна правда".

"Моя суб’єктивна думка – необхідно поступове витіснення "пральних машин" на колесах з вулиць міста. Вже дуже багато конфліктних ситуацій, в тому числі, прямо пов’язаних з безпекою пасажироперевезень та інших учасників столичного вуличного руху", – написав Пабат.

За даними КМДА, у 2017 році було закрито 16 маршрутів.

Як повідомив депутат, за даними Національної поліції Києва, минулого року зареєстровано 264 аварії, винуватцями яких є саме маршрутки.

Раніше Київська міська державна адміністрація констатувала незаконність роботи 40% маршрутних таксі в столиці.

Нагадаємо, у січні 2018 року вже 53 маршрути збільшили вартість проїзду на 1 гривню.

Як повідомлялося, КП "Київпастранс" повинно було отримати 100 автобусів виробництва МАЗ, але станом на початок листопада 2017 року було отримано лише 18 нових автобусів.

У грудні Київрада виділила додатково 110 мільйонів гривень, що дозволило оплатити поставку ще 29 нових автобусів.

Недоотримання значної партії автобусів не дозволить найближчим часом відкрити нові маршрути громадського транспорту у Києві, розроблені за рекомендаціями експертів Світового банку.

Рекомендації стосуються реорганізації мережі наземного громадського транспорту Києва на основі транспортної моделі міста.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київтранспорт
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