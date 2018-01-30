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Стало известно, сколько нужно транспорта Киеву, чтобы избавиться от "маршруток"

Вторник, 30 января 2018, 19:04

Киеву необходимо приобрести 231 автобус, 172 троллейбуса и 62 трамвая для удовлетворения потребностей в перевозках на действующих маршрутах.

Об этом написал депутат Киевсовета Александр Пабат на своей странице в Facebook, передает "Экономическая правда".

"Мое субъективное мнение - необходимо постепенное вытеснение "стиральных машин" на колесах с улиц города. Уж очень много конфликтных ситуаций, в том числе, прямо связанных с безопасностью пассажироперевозок и других участников столичного уличного движения", - написал Пабат.

По данным КГГА, в 2017 году было закрыто 16 маршрутов.

Как сообщил депутат, по данным Национальной полиции Киева, в прошлом году зарегистрировано 264 аварии, виновниками которых являются именно маршрутки.

Ранее Киевская городская государственная администрация констатировала незаконность работы 40% маршрутных такси в столице.

Напомним, в январе 2018 года уже 53 маршрута увеличили стоимость проезда на 1 гривну.

Как сообщалось, КП "Киевпастранс" должно было получить 100 автобусов производства белорусского МАЗ, но по состоянию на начало ноября 2017 года было получено лишь 18 новых автобусов.

В декабре Киеврада выделила дополнительно 110 миллионов гривен, что позволило оплатить поставку еще 29 новых автобусов.

Недополучение значительной партии автобусов не позволит в ближайшее время открыть новые маршруты общественного транспорта в Киеве, разработанные по рекомендациям экспертов Всемирного банка.

Рекомендации касаются реорганизации сети наземного общественного транспорта Киева на основе транспортной модели города.

Темы: Киевтранспорт
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