Посеред зими ціле місто відключили від газу через борги

Через заборгованість теплопостачального підприємства місто Славутич Київської області відключили від газопостачання.

Про це повідомляє прес-служба "Київоблгазу", передає "Економічна правда".

Як наголошується, станом на 30 січня НАК "Нафтогаз України" не виділив для жителів Славутича необхідні об’єми газу на січень цього року через заборгованість.

"Відповідно до постанови НКРЕ №2494 "Київоблгаз" здійснює розподіл газу споживачам, зокрема виробникам теплової енергії, виключно за наявності у них підтверджених обсягів газу на відповідний розрахунковий період відповідно до договору постачання", - йдеться у повідомленні.

"Через відсутність у КП УЖКГ м. Славутич підтверджених "Нафтогазом" обсягів газу на січень 2018 року, "Київоблгаз" не має підстав для подальшого розподілу обсягів газу", - повідомляє прес-служба.

"Враховуючи такі обставини "Київоблгаз" припинив газопостачання для споживачів Славутича, оскільки його подальше використання із газорозподільної системи без підтверджених лімітів є несанкціонованим відбором газу і порушує чинне законодавство", - додали в компанії.

Раніше у Кабінеті міністрів повідомили про серйозну проблему з відшкодуванням субсидій.

Зокрема, у Мінрегіоні заявили, що новий механізм виплати субсидій фактично заблокував відшкодування підприємствам ЖКГ, ОСББ пільг і субсидій, наданих населенню на оплату житлово-комунальних послуг.

Основними акціонерами "Київоблгазу" є компанії "Машдiбур", "Транзит-iнвест" і "Омега-капiтал". Засновниками цих фірм є кіпрські офшори, що є акціонерами фірми "Газтек" з групи Дмитра Фірташа.