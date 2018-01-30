Посреди зимы целый город отключили от газа из-за долгов

Из-за задолженности теплоснабжающих предприятий город Славутич Киевской области отключили от газоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевоблгаза", передает "Экономическая правда".

Как отмечается, по состоянию на 30 января НАК "Нафтогаз Украины" не выделил для жителей Славутича необходимые объемы газа на январь этого года из-за задолженности.

"Согласно постановлению НКРЭ №2494 "Киевоблгаз" осуществляет распределение газа потребителям, в том числе производителям тепловой энергии, исключительно при наличии у них подтвержденных объемов газа на соответствующий расчетный период в соответствии с договором поставки", - говорится в сообщении.

"Из-за отсутствия у КП УЖКХ г. Славутич подтвержденных "Нафтогазом" объемов газа на январь 2018 года, "Киевоблгаз" не имеет оснований для дальнейшего распределения объемов газа", - сообщает пресс-служба.

"Учитывая такие обстоятельства Киевоблгаз прекратил газоснабжение для потребителей Славутича, поскольку его дальнейшее использование из газораспределительной системы без подтвержденных лимитов является несанкционированным отбором газа и нарушает действующее законодательство", - добавили в компании.

Ранее в Кабинете министров сообщили о серьезной проблеме с возмещением субсидий.

В частности, в Минрегионе заявили, что новый механизм выплаты субсидий фактически заблокировал возмещение предприятиям ЖКХ, ОСМД льгот и субсидий, предоставляемых населению на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Основными акционерами "Киевоблгаза" являются компании "Машдибур", "Транзит-инвест" и "Омега-капитал". Учредителями этих фирм являются кипрские оффшоры, которые являются акционерами фирмы "Газтек" из группы Дмитрия Фирташа.