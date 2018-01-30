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У Черкасах депутати ухвалили бюджет завдяки втручанню людей у чорному

Вівторок, 30 січня 2018, 21:33
У Черкасах депутати ухвалили бюджет завдяки втручанню людей у чорному

У Черкасах депутати  ухвалили бюджет на 2018 рік після кількох годин обговорення та завдяки втручанню людей у формі та молодиків у чорному із закритими обличчями.

Про це повідомляється на офіційному порталі міської ради Черкас.

"За цей документ із п’ятої спроби на сесії 29 січня проголосували 22 міські обранці, ще 12 – утрималися та один висловився проти. Вони підтримали проект головного кошторису, погоджений виконавчим комітетом із правками постійних комісій. Утім, без врахування пропозицій, що стосувалися бюджету розвитку", - йдеться у повідомленні.

На засідання сесії прийшли, як зазначено у порталі, учасники АТО. Вони стояли між рядами, одягнені у військову форму та одяг чорного кольору, деякі з них прикривали обличчя.

Зазначається, що під час розгляду проекту рішення ці люди не хотіли випускати депутатів із сесійної зали.

Деякі депутати розкритикували появу людей у формі під час ухвалення бюджету, заявивши, що засідання відбулося поза межами чинного законодавства та бюджетного регламенту.

Як відомо, Черкаси – єдине українське місто, яке не ухвалило кошторис у зазначений термін до 25 грудня 2017 року.

 
 
 
 
 
 

"Українська правда" у Threads

Теми: Черкасибюджет
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