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В Черкассах депутаты таки приняли бюджет благодаря вмешательству людей в черном

Вторник, 30 января 2018, 21:33
В Черкассах депутаты таки приняли бюджет благодаря вмешательству людей в черном

В Черкассах депутаты приняли бюджет на 2018 год после нескольких часов обсуждения и благодаря вмешательству людей в форме и молодчиков в черном с закрытыми лицами.

Об этом сообщается на официальном портале городского совета Черкасс.

"За этот документ с пятой попытки на сессии 29 января проголосовали 22 городских избранника, еще 12 - воздержались и один высказался против. Они поддержали проект главной сметы, согласованный исполнительным комитетом с правками постоянных комиссий. Впрочем, без учета предложений, касающихся бюджета развития", - говорится в сообщении.

На заседание сессии пришли, как указано на портале, участники АТО. Они стояли между рядами, одетые в военную форму и одежду черного цвета, некоторые из них прикрывали лица.

Сообщается, что при рассмотрении проекта решения эти люди не хотели выпускать депутатов из сессионного зала.

Некоторые депутаты раскритиковали появление людей в форме во время принятия бюджета, заявив, что заседание состоялось за пределами действующего законодательства и бюджетного регламента.

Как известно, Черкассы - единственный украинский город, котоырй не принял смету в срок до 25 декабря 2017 года.

 
 
 
 
 
 

Темы: Черкассыбюджет
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