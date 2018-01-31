ОБСЄ за добу зафіксувала 264 вибухи на Донбасі

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 28 січня по 19:30 29 січня зафіксувала 264 вибухи.

Про це йдеться у звіті організації від 30 січня.

"У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою добою, зафіксувавши, зокрема, приблизно 260 вибухів проти орієнтовно 130", - повідомили спостерігачі.

"У Луганській області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою добою, зафіксувавши, зокрема, 4 вибухи проти 14 відповідно", - наголосили в ОБСЄ.

"СММ зафіксувала бойові броньовані машини та зенітну установку в зоні безпеки. У підконтрольних урядові районах члени патруля Місії бачили 4 броньовані розвідувально-дозорні машини (БРДМ-2) у с. Оріхове-Донецьке та 2 бойові броньовані машини (типу БТР) у Станиці Луганській", - йдеться у звіті.

"У непідконтрольних урядові районах спостерігачі бачили БТР-80 у м. Кадіївка. 29 січня міні-БПЛА вкотре зафіксував 2 бойові броньовані машини (типу БМП), зенітну установку (ЗУ-23-2, 23 мм), бронетранспортер (MT‑ЛБ) та вантажівки військового типу східніше Веселої Гори та південніше Обозного", - підкреслили у Спостережній місії.