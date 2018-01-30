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ОБСЕ за сутки зафиксировала 264 взрыва на Донбассе

Вторник, 30 января 2018, 23:29

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 28 января по 19:30 29 января зафиксировала 264 взрыва.

Об этом говорится в отчете организации от 30 января.

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками, зафиксировав, в частности, примерно 260 взрывов против ориентировочно 130", - сообщили наблюдатели.

"В Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками, зафиксировав, в частности, 4 взрыва против 14", - отметили в ОБСЕ.

"СММ зафиксировала боевые бронированные машины и зенитную установку в зоне безопасности. В подконтрольных правительству районах члены патруля Миссии видели 4 бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2) в с. Орехово-Донецкое и 2 боевые бронированные машины (типа БТР) в Станице Луганской", - говорится в отчете.

"В неподконтрольных правительству районах наблюдатели видели БТР-80 в г. Кадиевка. 29 января мини-БПЛА в очередной раз зафиксировал 2 боевые бронированные машины (типа БМП), зенитную установку (ОУ-23-2, 23 мм), бронетранспортер (MT-ЛБ) и грузовики военного типа восточнее Веселой Горы и южнее Обозного", - подчеркнули в Наблюдательной миссии.

Темы: ДонбассОБСЕ
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