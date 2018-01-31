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Порошенко обговорив із головою ОБСЄ ситуацію на Донбасі і в Криму

Середа, 31 січня 2018, 01:08

Президент України Петро Порошенко обговорив із міністром закордонних справ і міжнародної співпраці Італії, чинним головою ОБСЄ Анджеліно Альфано ситуацію на Донбасі і в Криму.

Зустріч пройшла 30 січня у Києві, повідомляє прес-служба президента.

"Глава Української держави привітав Італію з початком головування в ОБСЄ і подякував за включення питання врегулювання ситуації на Донбасі в пріоритети її роботи", - йдеться у повідомленні.

Особливу увагу співрозмовники приділили ситуації на Донбасі та перспективам її врегулювання. 

Повідомляється, що Альфано відвідає регіон 31 січня.

"Окремо увагу привернули до подальшого погіршення ситуації з правами людини на території окупованого Криму", - йдеться у заяві прес-служби. 

Водночас міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі з Альфано висловив сподівання, що Італія продовжить тиск на Росію з метою звільнення українських політичних в’язнів і заручників.

Теми: ДонбасКримПорошенкоОБСЄ
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