Порошенко обговорив із головою ОБСЄ ситуацію на Донбасі і в Криму

Президент України Петро Порошенко обговорив із міністром закордонних справ і міжнародної співпраці Італії, чинним головою ОБСЄ Анджеліно Альфано ситуацію на Донбасі і в Криму.

Зустріч пройшла 30 січня у Києві, повідомляє прес-служба президента.

"Глава Української держави привітав Італію з початком головування в ОБСЄ і подякував за включення питання врегулювання ситуації на Донбасі в пріоритети її роботи", - йдеться у повідомленні.

Особливу увагу співрозмовники приділили ситуації на Донбасі та перспективам її врегулювання.

Повідомляється, що Альфано відвідає регіон 31 січня.

Під час розмови з @angealfa обговорили ситуацію на Донбасі, а також подальше погіршення ситуації з правами людини на території окупованого Криму. pic.twitter.com/2IRk3IopkU — Петро Порошенко (@poroshenko) January 30, 2018

"Окремо увагу привернули до подальшого погіршення ситуації з правами людини на території окупованого Криму", - йдеться у заяві прес-служби.

Водночас міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі з Альфано висловив сподівання, що Італія продовжить тиск на Росію з метою звільнення українських політичних в’язнів і заручників.