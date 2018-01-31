Порошенко обговорив із головою ОБСЄ ситуацію на Донбасі і в Криму

562 перегляди
Середа, 31 січня 2018, 02:08

Президент України Петро Порошенко обговорив із міністром закордонних справ і міжнародної співпраці Італії, чинним головою ОБСЄ Анджеліно Альфано ситуацію на Донбасі і в Криму.

Зустріч пройшла 30 січня у Києві, повідомляє прес-служба президента.

"Глава Української держави привітав Італію з початком головування в ОБСЄ і подякував за включення питання врегулювання ситуації на Донбасі в пріоритети її роботи", - йдеться у повідомленні.

Особливу увагу співрозмовники приділили ситуації на Донбасі та перспективам її врегулювання. 

Повідомляється, що Альфано відвідає регіон 31 січня.

"Окремо увагу привернули до подальшого погіршення ситуації з правами людини на території окупованого Криму", - йдеться у заяві прес-служби. 

Водночас міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі з Альфано висловив сподівання, що Італія продовжить тиск на Росію з метою звільнення українських політичних в’язнів і заручників.

Теми: Донбас Крим Порошенко ОБСЄ
powered by lun.ua
По темі
ОБСЄ за добу зафіксувала 264 вибухи на Донбасі 31 січня 2018, 00:29
Під час обстрілу бойовиків загинув український військовий – штаб 30 січня 2018, 18:26
Стала відома попередня дата зустрічі в "нормандському форматі" 30 січня 2018, 16:17
Усі новини
Головні новини
Хроніка 31 січня. Мороз висуває умови, а Булатов розповідає про катування
Доба в АТО: 3 обстріли, 1 боєць ЗСУ загинув
Протестувальники блокували дорогу на пункт пропуску "Рава-Руська"
Держдеп США: "Кремлівська доповідь" – лише початок нових санкцій
Усі новини
соцмережі

Instagram дня: Kyiv by Locals

Фото

А хто прилітає до вашого вікна?