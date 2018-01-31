Порошенко обсудил с главой ОБСЕ ситуацию на Донбассе и в Крыму

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Среда, 31 января 2018, 02:08

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии, действующим главой ОБСЕ Анджелино Альфано ситуацию на Донбассе и в Крыму.

Встреча прошла 30 января в Киеве, сообщает пресс-служба президента.

"Глава Украинского государства поздравил Италию с началом председательства в ОБСЕ и поблагодарил за включение вопроса урегулирования ситуации в Донбассе в приоритеты своей работы", - говорится в сообщении.

Особое внимание собеседники уделили ситуации на Донбассе и перспективам ее урегулирования.

Сообщается, что Альфано посетит регион 31 января.

"Было отдельно привлечено внимание на дальнейшее ухудшение ситуации с правами человека на территории оккупированного Крыма", - говорится в заявлении пресс-службы.

В то же время министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи с Альфано выразил надежду, что Италия продолжит давление на Россию с целью освобождения украинских политических заключенных и заложников.

Темы: Донбасс Крым Порошенко ОБСЕ
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