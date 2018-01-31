Генштаб розпочав збори резервістів Сухопутних військ

3935 переглядів
Середа, 31 січня 2018, 03:07

У січні на базі однієї з військових частин на Харківщині розпочалися збори резервістів оперативного резерву першої черги з числа Сухопутних військ ЗСУ.

Про це повідомляє прес-служба Збройних сил.

У зборах беруть участь понад 700 військовозобов’язаних, серед них – майже 30 офіцерів запасу.

 
Міноборони

"Навчальні збори резервістів проводяться для перевірки готовності військових частин у разі необхідності доукомплектувати бойові підрозділи військовозобов’язаними зі складу оперативного резерву першої черги", – йдеться у заяві ЗСУ.

 
Міноборони

"За результатами підготовки резервісти повинні набути та відновити індивідуальні знання, навички та фахову підготовку, отримані під час попереднього проходження військової служби", – повідомили у прес-службі.

У ЗСУ також нагадали, що за 2017 рік під час проведення навчальних зборів з резервістами лави військовослужбовців військової служби за контрактом поповнили понад 300 осіб.

Теми: Збройні сили
powered by lun.ua
По темі
На Житомирщині з'явилася нова бригада тактичної авіації 29 січня 2018, 14:08
Уряд засекретив деталі майбутніх поставок армії сучасної зброї 24 січня 2018, 12:41
У Києві Муженко зустрівся з Волкером 23 січня 2018, 17:57
Усі новини
Головні новини
Хроніка 31 січня. Мороз висуває умови, а Булатов розповідає про катування
Доба в АТО: 3 обстріли, 1 боєць ЗСУ загинув
Протестувальники блокували дорогу на пункт пропуску "Рава-Руська"
Держдеп США: "Кремлівська доповідь" – лише початок нових санкцій
Усі новини
їжа

7 причин, чому варто їсти яйця на сніданок

місто

У Києві відкрили простір віртуальної реальності