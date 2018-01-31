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Генштаб розпочав збори резервістів Сухопутних військ

Середа, 31 січня 2018, 02:07

У січні на базі однієї з військових частин на Харківщині розпочалися збори резервістів оперативного резерву першої черги з числа Сухопутних військ ЗСУ.

Про це повідомляє прес-служба Збройних сил.

У зборах беруть участь понад 700 військовозобов’язаних, серед них – майже 30 офіцерів запасу.

 
Міноборони

"Навчальні збори резервістів проводяться для перевірки готовності військових частин у разі необхідності доукомплектувати бойові підрозділи військовозобов’язаними зі складу оперативного резерву першої черги", – йдеться у заяві ЗСУ.

 
Міноборони

"За результатами підготовки резервісти повинні набути та відновити індивідуальні знання, навички та фахову підготовку, отримані під час попереднього проходження військової служби", – повідомили у прес-службі.

У ЗСУ також нагадали, що за 2017 рік під час проведення навчальних зборів з резервістами лави військовослужбовців військової служби за контрактом поповнили понад 300 осіб.

Теми: Збройні сили
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