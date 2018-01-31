Генштаб начал сборы резервистов Сухопутных войск

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Среда, 31 января 2018, 03:07

В январе на базе одной из воинских частей в Харьковской области начались сборы резервистов оперативного резерва первой очереди из числа Сухопутных войск ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил.

В сборах принимают участие более 700 военнообязанных, среди них  почти 30 офицеров запаса.

 
Минобороны

"Учебные сборы резервистов проводятся для проверки готовности воинских частей в случае необходимости доукомплектовать боевые подразделения военнообязанными из состава оперативного резерва первой очереди",  говорится в заявлении ВСУ.

 
Минобороны

"По результатам подготовки резервисты должны приобрести и восстановить индивидуальные знания, навыки и профессиональную подготовку, полученные в ходе предварительного прохождения военной службы",  сообщили в пресс-службе.

В ВСУ также напомнили, что за 2017 год во время проведения учебных сборов с резервистами ряды военнослужащих военной службы по контракту пополнили более 300 человек.

Темы: Вооруженные силы
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