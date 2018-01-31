Трамп: США потрібно модернізувати свій ядерний арсенал

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Середа, 31 січня 2018, 05:59

Президент США Дональд Трамп наголосив на необхідності модернізувати американський ядерний арсенал.

Про це він сказав, виступаючи зі зверненням "Про стан країни" до обох палат Конгресу, передає CNN.

"У рамках нашої оборони ми повинні модернізувати і перебудувати наш ядерний арсенал в надії ніколи не використовувати його", - підкреслив Трамп.

"Ми маємо зробити його настільки потужним, щоб це дозволило стримати будь-який акт агресії", - додав він.

"Можливо, одного разу настане прекрасний момент, коли всі країни світу зберуться разом для знищення ядерної зброї. Поки ми цього не досягли", - наголосив американський президент.

Як відомо, нова ядерна стратегія США закликає до нарощування ядерної зброї, у тому числі – ядерних озброєнь малої потужності.

У документі пропонується модернізувати ядерну тріаду, що включає стратегічну авіацію, міжконтинентальні балістичні ракети і атомні підводні ракетоносці.

Також оголошено про плани щодо модернізації деяких малопотужних ракет на підводних човнах і повернення "крилатої ракети з ядерною боєголовкою".

Теми: Трамп США ядерна зброя
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