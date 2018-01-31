Трамп: США нужно модернизировать свой ядерный арсенал

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Среда, 31 января 2018, 05:59

Президент США Дональд Трамп подчеркнул необходимость модернизации американского ядерного арсенала.

Об этом он сказал, выступая с обращением "О положении страны" к обеим палатам Конгресса, передает CNN.

"В рамках нашей обороны мы должны модернизировать и перестроить наш ядерный арсенал в надежде никогда не использовать его", - заявил Трамп.

"Мы должны сделать его настолько мощным, чтобы это позволило сдержать любой акт агрессии", - добавил он.

"Возможно, однажды наступит прекрасный момент, когда все страны мира соберутся вместе для уничтожения ядерного оружия. Пока мы этого не достигли", - отметил американский президент.

Как известно, новая ядерная стратегия США призывает к наращиванию ядерного оружия, в том числе  ядерных вооружений малой мощности.

В документе предлагается модернизировать ядерную триаду, включающую стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.

Также объявлено о планах по модернизации некоторых маломощных ракет на подводных лодках и возвращению "крылатой ракеты с ядерной боеголовкой".

Темы: Трамп США ядерное оружие
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