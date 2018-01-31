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Доба в АТО: 3 обстріли, 1 боєць ЗСУ загинув

Середа, 31 січня 2018, 05:24
Доба в АТО: 3 обстріли, 1 боєць ЗСУ загинув

За минулу добу, 30 січня, бойовики 3 рази порушили перемир'я  загинув 1 український військовий.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Протягом минулої доби в районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків російсько-окупаційних військ",  йдеться у заяві.

На Донецькому напрямку ворог з 82-мм мінометів та гранатометів вів вогонь по позиціях наших захисників неподалік Пісків.

На Приазов’ї міномети калібру 82-мм були застосовані противником поблизу Лебединського, а великокаліберні кулемети і стрілецька зброя – біля Водяного.

"На жаль, серед наших військовослужбовців знову є втрати. Унаслідок ворожих обстрілів загинув один український воїн, ще двоє – зазнали поранень", – наголосили у штабі АТО.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбас
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