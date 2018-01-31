Сутки в АТО: 3 обстрела, 1 боец ​​ВСУ погиб

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Среда, 31 января 2018, 06:24

За прошедшие сутки, 30 января, боевики 3 раза нарушили перемирие  погиб 1 украинский военный.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За прошедшие сутки в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков российско-оккупационных войск",  говорится в заявлении.

На Донецком направлении враг с 82-мм минометов и гранатометов вел огонь по позициям наших защитников неподалеку Песков.

На Приазовье минометы калибра 82-мм были применены противником вблизи Лебединского, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое орежие  возле Водяного.

"К сожалению, среди наших военнослужащих снова есть потери. В результате вражеских обстрелов погиб один украинский воин, еще двое  получили ранения",  подчеркнули в штабе АТО.

Темы: АТО Донбасс
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