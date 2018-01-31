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Британський ракетний есмінець увійшов до акваторії Чорного моря

Середа, 31 січня 2018, 06:30

30 січня ракетний есмінець Королівського ВМФ Великобританії Duncan, оснащений ракетами Tomahawk, увійшов до акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Об'єднане військово-морське командування НАТО у Twitter.

Зазначається, що британський есмінець рухається в північному напрямку вздовж західного узбережжя Чорного моря. Його супроводжує турецький фрегат Gaziantep.

Як відомо, раніше Британія анонсувала, що вперше з часів холодної війни направить в акваторію Чорного моря есмінець HMS Diamond.

Есмінець, обладнаний новітніми зенітними ракетами, попрямує до берегів України. На його борту перебуватимуть до 60 морських піхотинців.

HMS Diamond буде вести цільову групу НАТО і допомагати захищати 650 британських військовослужбовців, які беруть участь в "таємних навчаннях" в Україні.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британія
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