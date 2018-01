Британський ракетний есмінець увійшов до акваторії Чорного моря

30 січня ракетний есмінець Королівського ВМФ Великобританії Duncan, оснащений ракетами Tomahawk, увійшов до акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Об'єднане військово-морське командування НАТО у Twitter.

Standing #NATO Maritime Group 2 (#SNMG2) ships 🇬🇧HMS Duncan and 🇹🇷TCG Gaziantep transited the Straits to the #BlackSea today | #WeAreNATO pic.twitter.com/t9qjHStz05