Британский ракетный эсминец вошел в акваторию Черного моря
30 января ракетный эсминец Королевского ВМФ Великобритании Duncan, оснащенный ракетами Tomahawk, вошел в акваторию Черного моря.
Об этом сообщает Объединенное военно-морское командование НАТО в Twitter.
Standing #NATO Maritime Group 2 (#SNMG2) ships 🇬🇧HMS Duncan and 🇹🇷TCG Gaziantep transited the Straits to the #BlackSea today | #WeAreNATO pic.twitter.com/t9qjHStz05— NATO MaritimeCommand (@NATO_MARCOM) January 30, 2018
Отмечается, что британский эсминец движется в северном направлении вдоль западного побережья Черного моря. Его сопровождает турецкий фрегат Gaziantep.
Как известно, ранее Британия анонсировала, что впервые со времен холодной войны направит в акваторию Черного моря эсминец HMS Diamond.
Эсминец, оснащенный новейшими зенитными ракетами, направится к берегам Украины. На его борту будут находиться до 60 морских пехотинцев.
HMS Diamond будет вести целевую группу НАТО и помогать защищать 650 британских военнослужащих, которые принимают участие в "тайных учениях" в Украине.