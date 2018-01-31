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Британский ракетный эсминец вошел в акваторию Черного моря

Среда, 31 января 2018, 06:30

30 января ракетный эсминец Королевского ВМФ Великобритании Duncan, оснащенный ракетами Tomahawk, вошел в акваторию Черного моря.

Об этом сообщает Объединенное военно-морское командование НАТО в Twitter.

Отмечается, что британский эсминец движется в северном направлении вдоль западного побережья Черного моря. Его сопровождает турецкий фрегат Gaziantep.

Как известно, ранее Британия анонсировала, что впервые со времен холодной войны направит в акваторию Черного моря эсминец HMS Diamond.

Эсминец, оснащенный новейшими зенитными ракетами, направится к берегам Украины. На его борту будут находиться до 60 морских пехотинцев.

HMS Diamond будет вести целевую группу НАТО и помогать защищать 650 британских военнослужащих, которые принимают участие в "тайных учениях" в Украине.

Темы: Великобритания
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