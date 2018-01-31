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Останній день січня несе сильний вітер і ризик лавин

Середа, 31 січня 2018, 07:35

Вдень 31 січня у Сумській, Луганській, Донецькій, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

У середу вранці сильний вітер по всій Україні, попереджає Український гідрометцентр.

На заході й півночі країни температура вдень близька до нуля, а на сході й півдні – плюсова.

Погода 31 січня
Погода 31 січня

У горах Iвано-Франкiвської та високогір’ї східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Крім того, у зв'язку з відлигою, очікується підйом рівнів води на річках басейнів Сяну й Дністра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,2-0,8 м, на річках басейну Західного Бугу на 0,1-0,5 м.

Синоптики попереджають про руйнування льодового покриву, місцями льодохід, імовірне формування заторів льоду з різким коливанням рівнів води.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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