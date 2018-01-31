Последний день января несет сильный ветер и риск лавин

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Среда, 31 января 2018, 08:35

Днем 31 января в Сумской, Луганской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В среду утром сильный ветер по всей Украине, предупреждает Украинский гидрометцентр.

На западе и севере страны температура днем ​​близка к нулю, а на востоке и юге – плюсовая.

Погода 31 января
Погода 31 января

В горах Ивано-Франковской и высокогорье восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Кроме того, в связи с оттепелью, ожидается подъем уровней воды на реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,2-0,8 м, на реках бассейна Западного Буга на 0,1-0,5 м.

Синоптики предупреждают о разрушении ледового покрова, местами ледоходе, вероятном формировании заторов льда с резким колебанием уровней воды.

Алена Рощенко, УП
Темы: погода
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