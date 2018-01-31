Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мобільні оператори купили перші частоти для 4G

Середа, 31 січня 2018, 09:53
Мобільні оператори купили перші частоти для 4G

Три найбільші мобільні оператори завершили угоди з придбання ліцензій на 4G-зв'язок в діапазоні 2600 МГц.

Про це стало відомо з торгів "з голосу" українського державного центру радіочастот, повідомляє "Економічна правда".

lifecell виграв перший найбільший лот з ціною 601,6 млн гривень в торгах на ліцензії на 4G-зв'язок при стартових 572 млн грн.

Lifecell виграв другий лот з ціною 307,65 млн гривень при стартових 293 млн грн.

"Київстар" виграв третій лот зі стартовою ціною 293 млн гривень.

"Київстар" виграв четвертий лот зі стартовою ціною 293 млн гривень.

"Київстар" виграв п'ятий лот з ціною 330,3 млн гривень при стартовій ціні 286 млн грн.

"Vodafone Україна" виграв шостий лот з ціною 345 млн гривень при стартовій ціні 286 млн грн.

Термін дії даних ліцензій становить 15 років.

Сумарно держава отримає за ліцензії понад 2,45 млрд гривень. 

Формально йдеться не про покупку ліцензії, а про виграш лотів - за фактом покупка відбудеться тільки після того, як компанії перерахують гроші в казначейство. На це у учасників є місяць часу.

Частоти 2600 МГц - не такі пріоритетні для операторів, як 1800 МГц (найпопулярніший в світі діапазон під LTE) - тендер на цей діапазон повинен пройти на початку березня цього року.

"Українська правда" в Threads

Теми: Інтермобільний зв'язок
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

Усі новини...
Інтер
Нацрада хоче покарання для телеканалів за російський контент у Новий рік
"Інтер" ще раз перевірять через фільми з російськими акторами
Данілов про можливе закриття "Інтеру" Фірташа: Розберемось зі структурою власності, тоді подивимося
Останні новини
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
12:33
Збій у "Київстарі" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
12:25
У Кабміні сказали, коли сподіваються відновити роботу "Київстар"
12:20
МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку
12:13
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: