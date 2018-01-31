Мобільні оператори купили перші частоти для 4G

Три найбільші мобільні оператори завершили угоди з придбання ліцензій на 4G-зв'язок в діапазоні 2600 МГц.

Про це стало відомо з торгів "з голосу" українського державного центру радіочастот, повідомляє "Економічна правда".

lifecell виграв перший найбільший лот з ціною 601,6 млн гривень в торгах на ліцензії на 4G-зв'язок при стартових 572 млн грн.

Lifecell виграв другий лот з ціною 307,65 млн гривень при стартових 293 млн грн.

"Київстар" виграв третій лот зі стартовою ціною 293 млн гривень.

"Київстар" виграв четвертий лот зі стартовою ціною 293 млн гривень.

"Київстар" виграв п'ятий лот з ціною 330,3 млн гривень при стартовій ціні 286 млн грн.

"Vodafone Україна" виграв шостий лот з ціною 345 млн гривень при стартовій ціні 286 млн грн.

Термін дії даних ліцензій становить 15 років.

Сумарно держава отримає за ліцензії понад 2,45 млрд гривень.

Формально йдеться не про покупку ліцензії, а про виграш лотів - за фактом покупка відбудеться тільки після того, як компанії перерахують гроші в казначейство. На це у учасників є місяць часу.

Частоти 2600 МГц - не такі пріоритетні для операторів, як 1800 МГц (найпопулярніший в світі діапазон під LTE) - тендер на цей діапазон повинен пройти на початку березня цього року.