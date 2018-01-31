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Мобильные операторы купили первые частоты для 4G

Среда, 31 января 2018, 09:53
Мобильные операторы купили первые частоты для 4G

Три крупнейших мобильных оператора выиграли лоты на приобретение лицензий на 4G-связь в диапазоне 2600 МГц.

Об этом стало известно из торгов "с голоса" украинского государственного центра радиочастот, сообщает "Экономическая правда".

lifecell выиграл первый крупнейший лот с ценой 601,6 млн гривен в торгах на лицензии на 4G-связь при стартовых 572 млн грн.

Lifecell выиграл второй лот с ценой 307,65 млн гривен при стартовых 293 млн грн.

"Киевстар" выиграл третий лот со стартовой ценой 293 млн гривен.

"Киевстар" выиграл четвертый лот со стартовой ценой 293 млн гривен.

"Киевстар" выиграл пятый лот с ценой 330,3 млн гривен при стартовой цене 286 млн грн.

"Vodafone Украина" выиграл шестой лот с ценой 345 млн гривен при стартовой цене 286 млн грн.

Срок действия данных лицензий составляет 15 лет.

Суммарно государство получит за лицензии более 2,45 млрд гривен. 

Формально речь идет не о покупке лицензии, а о выигрыше лотов — по факту покупка состоится только после того, как компании перечислят деньги в казначейство. На это у участников есть месяц. 

Частоты 2600 МГц — не такие приоритетные для операторов, как 1800 МГц (самый популярный в мире диапазон под LTE) - тендер на этот диапазон должен пройти в начале марта этого года.

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Темы: Интермобильная связь
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