Порошенко каже, що принесе 4G в Україну

Президент Петро Порошенко вказує на те, що конкурс на ліцензії зв'язку 4-го покоління принесе до державного бюджету майже 2,5 мільярда гривень.

Про це глава держави пише 31 січня у Twitter.

Також, за словами Порошенка, 4G – ще один крок України до нових сучасних технологій.

Як повідомлялось, три найбільші мобільні оператори 31 січня завершили угоди з придбання ліцензій на 4G-зв'язок у діапазоні 2600 МГц.

lifecell виграв найбільший лот з ціною 601,6 млн гривень в торгах на ліцензії на 4G-зв'язок при стартових 572 млн грн.