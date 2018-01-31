Україна виключила Естонію, Латвію і Угорщину зі списку офшорів

Український уряд виключив Естонію, Латвію, Грузію, Мальту і Угорщину зі списку держав, операції з резидентами яких контролюються Україною для цілей трансфертного ціноутворення (ТЦО).

Відповідне рішення було схвалене на засіданні уряду у середу, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

"Ми постійно моніторимо податкові системи різних країн і формуємо списки вимог до українських компаній, які працюють з цим країнами, щоб вони звітували про свій прибуток і т.д. Нещодавно було прийнято рішення урядом, внесено Мінфіном про розширення цього списку. Туди увійшли Естонія, Латвія, Грузія, та наші партнери були стурбовані цим питанням", - сказав на засіданні уряду прем’єр Гройсман.

"Оскільки це питання дуже чутливе для наших партнерів, ми сьогодні приймемо рішення, щоб скасувати ці вимоги до Естонії, Латвії, Грузії, і я б включив сюди Угорщину ", - додав він. Відповідне рішення уряд підтримав.

Як повідомлялося, уряд України в кінці 2017 року включило Естонію, Латвію, Іран, Кубу, Лаос, Ліван, Мальту, Марокко, Монако, ОАЕ, Сінгапур, Грузію і Угорщину до переліку країн, операції з контрагентами яких підлягають контролю в рамках адміністрування закону про трансферному ціноутворенні (ТЦО).

У нього також увійшли Гваделупа, Гватемала, Французька Гвіана, Співдружність Домінікани, Домініканська Республіка, Маврикій, незалежна держава Самоа. Загальна кількість країн збільшилася з 65 до 85.

Міністерство закордонних справ Латвії вручило тимчасовій повіреній у справах України Алісі Подоляк офіційну ноту через внесення балтійської країни до списку офшорних зон.

Естонія готувалася вручити Україні ноту, щоб її викреслили зі списку країн "офшорної зони".

Європейська правда