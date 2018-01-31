Гройсману пожалілися на саботаж НАЗК щодо кадрів

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Спеціальна перевірка кандидатів у держслужбовці затягується через те, що Національне агентство з запобігання корупції не робить свою частину роботи.

Про це йшлося на засіданні Кабінету міністрів, яке відбулося рік тому ("Українська правда" випустила цю новину тепер через помилку редактора).

Міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко зазначив: У нас досить багато документів перебувають на спецперевірці, які були подані ще минулого року, а саме в ДФС, – і вони мають надати висновки на держслужбу. Тому що в нас уже близько дев’яти кандидатів уже більше місяця перебувають на перевірці".

"Є пропозиція, щоб по тих, які вже на перевірці, ДФС прискорився і надав Держслужбі висновки, бо ми через це декілька призначень затримуємо", – сказав він

На що інший представник Кабміну зазначив: "Чому у нас зараз проблема зі спецперевірками по всіх кандидатах, які йдуть на посади за конкурсами, – не тільки на посади керівників центральних органів виконавчої влади, але й на головних спеціалістів у регіонах?".

"Тому що Національне агентство з запобігання корупції, яке повинно надавати один із висновків для спецперевірки, просто це не робить з 1 січня – і саботує роботу", – додав він.

"Ситуація буде загострюватися і може стати катастрофічною, бо вони фактично не виконують свою функцію і не видають сотням, а уже й тисячам людей, які пройшли конкурси, документ про спецперевірку", – наголосив чиновник

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман погодився підписати звернення уряду для прискорення спецперевірки.