Гройсману пожалілися на саботаж НАЗК щодо кадрів

Спеціальна перевірка кандидатів у держслужбовці затягується через те, що Національне агентство з запобігання корупції не робить свою частину роботи.

Про це йшлося на засіданні Кабінету міністрів 31 січня.

Міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко зазначив: У нас досить багато документів перебувають на спецперевірці, які були подані ще минулого року, а саме в ДФС, – і вони мають надати висновки на держслужбу. Тому що в нас уже близько дев’яти кандидатів уже більше місяця перебувають на перевірці".

"Є пропозиція, щоб по тих, які вже на перевірці, ДФС прискорився і надав Держслужбі висновки, бо ми через це декілька призначень затримуємо", – сказав він

На що інший представник Кабміну зазначив: "Чому у нас зараз проблема зі спецперевірками по всіх кандидатах, які йдуть на посади за конкурсами, – не тільки на посади керівників центральних органів виконавчої влади, але й на головних спеціалістів у регіонах?".

"Тому що Національне агентство з запобігання корупції, яке повинно надавати один із висновків для спецперевірки, просто це не робить з 1 січня – і саботує роботу", – додав він.

"Ситуація буде загострюватися і може стати катастрофічною, бо вони фактично не виконують свою функцію і не видають сотням, а уже й тисячам людей, які пройшли конкурси, документ про спецперевірку", – наголосив чиновник

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман погодився підписати звернення уряду для прискорення спецперевірки.