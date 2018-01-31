Під Водяним загинув боєць 1995 року народження – штаб АТО

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Середа, 31 січня 2018, 13:16

За добу в зоні проведення антитерористичної операції двоє українських військовослужбовців отримали поранення, один військовий загинув.

Про це розповів на брифінгу 31 січня речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк.

"Прикро, але серед наших захисників знову є втрати. Близько 13.30 вчора внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї в районі Водяного загинув 1 український військовий 1995 року народження", – сказав Гуцуляк.

Він висловив співчуття рідним і близьким, а також побратимам загиблого.

"В результаті мінометних обстрілів двоє захисників України зазнали поранень. Їх оперативно доставили до військово-медичних закладів, зараз їм надається необхідна лікарська допомога. Наші військові медики оцінюють стан їхнього здоров'я як задовільний", – зазначив Гуцуляк.

Теми: АТО
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