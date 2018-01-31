Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під Водяним загинув боєць 1995 року народження – штаб АТО

Середа, 31 січня 2018, 12:16

За добу в зоні проведення антитерористичної операції двоє українських військовослужбовців отримали поранення, один військовий загинув.

Про це розповів на брифінгу 31 січня речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк.

"Прикро, але серед наших захисників знову є втрати. Близько 13.30 вчора внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї в районі Водяного загинув 1 український військовий 1995 року народження", – сказав Гуцуляк.

Він висловив співчуття рідним і близьким, а також побратимам загиблого.

"В результаті мінометних обстрілів двоє захисників України зазнали поранень. Їх оперативно доставили до військово-медичних закладів, зараз їм надається необхідна лікарська допомога. Наші військові медики оцінюють стан їхнього здоров'я як задовільний", – зазначив Гуцуляк.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
12:33
Збій у "Київстарі" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
12:25
У Кабміні сказали, коли сподіваються відновити роботу "Київстар"
12:20
МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку
12:13
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: