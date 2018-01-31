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Под Водяным погиб боец 1995 года рождения – штаб АТО

Среда, 31 января 2018, 12:16

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции двое украинских военнослужащих получили ранения, один военный погиб.

Об этом рассказал на брифинге 31 января спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк.

"Очень жаль, но среди наших защитников снова есть потери. Около 13.30 вчера в результате обстрела из стрелкового оружия в районе Водяного погиб 1 украинский военный 1995 года рождения", - сказал Гуцуляк.

Он выразил соболезнования родным и близким, а также сослуживцам погибшего.

"В результате минометных обстрелов двое защитников Украины получили ранения. Их оперативно доставили в военно-медицинские учреждения и сейчас им оказывается необходимая врачебная помощь. Наши военные медики оценивают состояние их здоровья как удовлетворительное", - отметил Гуцуляк.

Валентина Романенко, УП
Темы: АТО
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