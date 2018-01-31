Вища рада правосуддя припинила роботу судів на окупованих землях

Вища рада правосуддя припинила роботу судів анексованого Криму та окупованої частини Донбасу.

Відповідне рішення від 25 січня за підписом голови ВРП Ігоря Бенедисюка оприлюднено на сайті органу 31 січня.

9 січня до ВРП надійшло подання голови Верховного Суду від 2 січня про припинення роботи судів в Автономній республіці Крим, Донецькій та Луганській областях "у зв’язку із заходами щодо боротьби з тероризмом" та з метою забезпечення належного переведення суддів на постійне місце роботи до інших судів того самого рівня без конкурсу.

Відтак, Вища рада правосуддя припинила роботу 36 українських судів, які діяли до анексії в Криму, 31 суду Донеччини й 17 судів Луганщини, які діяли на захоплених нині територіях до 2014 року.

ПЕРЕЛІК СУДІВ, РОБОТУ ЯКИХ ПРИПИНЕНО

Автономна Республіка Крим:

1. Севастопольський апеляційний адміністративний суд.

2. Севастопольський апеляційний господарський суд.

3. Апеляційний суд Автономної Республіки Крим.

4. Апеляційний суд міста Севастополя.

5. Господарський суд Автономної Республіки Крим.

6. Господарський суд міста Севастополя.

7. Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим.

8. Окружний адміністративний суд міста Севастополя.

9. Алуштинський міський суд.

10. Армянський міський суд.

11. Бахчисарайський районний суд.

12. Білогірський районний суд.

13. Джанкойський міськрайонний суд.

14. Євпаторійський міський суд.

15. Керченський міський суд.

16. Кіровський районний суд.

17. Красногвардійський районний суд.

18. Красноперекопський міськрайонний суд.

19. Ленінський районний суд.

20. Нижньогірський районний суд.

21. Первомайський районний суд.

22. Роздольненський районний суд.

23. Сакський міськрайонний суд.

24. Сімферопольський районний суд.

25. Совєтський районний суд.

26. Судацький міський суд.

27. Феодосійський міський суд.

28. Чорноморський районний суд.

29. Ялтинський міський суд.

30. Залізничний районний суд м. Сімферополя.

31. Київський районний суд м. Сімферополя.

32. Центральний районний суд м. Сімферополя.

33. Балаклавський районний суд м. Севастополя.

34. Гагарінський районний суд м. Севастополя.

35. Ленінський районний суд м. Севастополя.

36. Нахімовський районний суд м. Севастополя.

Донецька область:

1. Амвросїївський районний суд.

2. Дебальцевський міський суд.

3. Докучаєвський міський суд.

4. Єнакіївський міський суд.

5. Жданівський міський суд.

6. Кіровський міський суд.

7. Новоазовський районний суд.

8. Сніжнянський міський суд.

9. Старобешівський районний суд.

10. Торезький міський суд.

11. Тельманівський районний суд.

12. Харцизький міський суд.

13. Шахтарський міськрайонний суд.

14. Ясинуватський міськрайонний суд.

15. Калінінський районний суд м. Горлівки.

16. Микитівський районний суд м. Горлівки.

17. Центрально-Міський районний суд м. Горлівки.

18. Будьоннівський районний суд м. Донецька.

19. Ворошиловський районний суд м. Донецька.

20. Калінінський районний суд м. Донецька.

21. Київський районний суд м. Донецька.

22. Кіровський районний суд м. Донецька.

23. Куйбишевський районний суд м. Донецька.

24. Ленінський районний суд м. Донецька.

25. Петровський районний суд м. Донецька.

26. Пролетарський районний суд м. Донецька.

27. Гірницький районний суд м. Макіївки.

28. Кіровський районний суд м. Макіївки.

29. Совєтський районний суд м. Макіївки.

30. Центрально-Міський районний суд м. Макіївки.

31. Червоногвардійський районний суд м. Макіївки.

Луганська область:

1. Алчевський міський суд.

2. Антрацитівський міськрайонний суд.

3. Брянківський міський суд.

4. Кіровський міський суд.

5. Краснодонський міськрайонний суд.

6. Краснолуцький міський суд.

7. Лутугинський районний суд.

8. Первомайський міський суд.

9. Перевальський районний суд.

10. Ровеньківський міський суд.

11. Свердловський міський суд.

12. Слов’яносербський районний суд.

13. Стахановський міський суд.

14. Артемівський районний суд м. Луганська.

15. Жовтневий районний суд м. Луганська.

16. Кам’янобрідський районний суд м. Луганська.

17. Ленінський районний суд м. Луганська.