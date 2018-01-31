Высший совет правосудия остановил работу судов на оккупированных землях

Высший совет правосудия прекратил работу судов аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса.



Соответствующее решение от 25 января за подписью главы ВСП Игоря Бенедисюка обнародовано на сайте органа 31 января.

9 января в ВСП поступило представление главы Верховного Суда от 2 января о прекращении работы судов в Автономной республике Крым, Донецкой и Луганской областях "в связи с мерами по борьбе с терроризмом" и с целью обеспечения надлежащего перевода судей на постоянное место работы в другие суда того же уровня без конкурса.



Посему Высший совет правосудия прекратил работу 36 украинских судов, которые действовали до аннексии в Крыму, 31 суда Донецкой области и 17 судов Луганской области, которые действовали на захваченных ныне территориях до 2014 года.

ПЕРЕЧЕНЬ СУДОВ, РАБОТА КОТОРЫХ ПРЕКРАЩЕНА



Автономная Республика Крым:

Севастопольский апелляционный административный суд.



2. Севастопольский апелляционный хозяйственный суд.



3. Апелляционный суд Автономной Республики Крым.



4. Апелляционный суд города Севастополя.



5. Хозяйственный суд Автономной Республики Крым.



6. Хозяйственный суд города Севастополя.



7. Окружной административный суд Автономной Республики Крым.



8. Окружной административный суд города Севастополя.



9. Алуштинский городской суд.



10. Армянский городской суд.



11. Бахчисарайский районный суд.



12. Белогорский районный суд.



13. Джанкойский горрайонный суд.



14. Евпаторийский городской суд.



15. Керченский городской суд.



16. Кировский районный суд.



17. Красногвардейский районный суд.



18. Красноперекопский горрайонный суд.



19. Ленинский районный суд.



20. Нижнегорский районный суд.



21. Первомайский районный суд.



22. Раздольненский районный суд.



23. Сакский горрайонный суд.



24. Симферопольский районный суд.



25. Советский районный суд.



26. Судакский городской суд.



27. Феодосийский городской суд.



28. Черноморский районный суд.



29. Ялтинский городской суд.



30. Железнодорожный районный суд Симферополя.



31. Киевский районный суд Симферополя.



32. Центральный районный суд Симферополя.



33. Балаклавский районный суд Севастополя.



34. Гагаринский районный суд Севастополя.



35. Ленинский районный суд Севастополя.



36. Нахимовский районный суд Севастополя.





Донецкая область:





Амвросиевский районный суд.



2. Дебальцевский городской суд.



3. Докучаевский городской суд.



4. Енакиевский городской суд.



5. Ждановский городской суд.



6. Кировский городской суд.



7. Новоазовский районный суд.



8. Снежнянский городской суд.



9. Старобешевский районный суд.



10. Торезский городской суд.



11. Тельмановский районный суд.



12. Харцызский городской суд.



13. Шахтерский горрайонный суд.



14. Ясиноватский горрайонный суд.



15. Калининский районный суд Горловки.



16. Никитовский районный суд Горловки.



17. Центрально-Городской районный суд Горловки.



18. Буденновский районный суд Донецка.



19. Ворошиловский районный суд Донецка.



20. Калининский районный суд Донецка.



21. Киевский районный суд Донецка.



22. Кировский районный суд Донецка.



23. Куйбышевский районный суд Донецка.



24. Ленинский районный суд Донецка.



25. Петровский районный суд Донецка.



26. Пролетарский районный суд Донецка.



27. Горняцкий районный суд Макеевки.



28. Кировский районный суд Макеевки.



29. Советский районный суд Макеевки.



30. Центрально-Городской районный суд Макеевки.



31. Красногвардейский районный суд Макеевки.





Луганская область:



