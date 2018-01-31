Бойовики обстріляли Донецький напрямок і Приазов’я, є загиблий
Бойовики порушували режим припинення вогню на Приазов’ї та на Донецькому напрямку, внаслідок одного з ворожих обстрілів загинув український військовий.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 31 січня 2018 року.
"На Донецькому напрямку ворог, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, вів вогонь по наших позиціях у передмісті Авдіївки. На Приазов’ї, зі стрілецької зброї, противник здійснював провокації поблизу Павлополя", - йдеться у повідомленні.
Водночас на Луганському напрямку порушень режиму тиші не було.
У штабі АТО зазначають, що цей час українські військовослужбовці, які виконують завдання на першій лінії оборони, використали для укріплення позицій.
Загалом, від початку доби, зафіксовано 2 обстріли опорних пунктів сил АТО бойовиками.