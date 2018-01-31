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Боевики обстреляли Донецкое направление и Приазовье, есть погибший

Среда, 31 января 2018, 17:36

Боевики нарушали режим прекращения огня на Приазовье и на Донецком направлении, в результате одного из вражеских обстрелов погиб украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 31 января 2018.

"На Донецком направлении враг, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вел огонь по нашим позициям в пригороде Авдеевки. На Приазовье, из стрелкового оружия, противник осуществлял провокации вблизи Павлополя", - говорится в сообщении.

В то же время на Луганском направлении нарушений режима тишины не было.

В штабе АТО отмечают, что это время украинские военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны, использовали для укрепления позиций.

В общем, с начала суток, зафиксировано 2 обстрела опорных пунктов сил АТО боевиками.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассАТОвойнаРосcия
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