Суд ув’язнив чоловіка на 15 років через теракт на Херсонщині

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Середа, 31 січня 2018, 23:08

Генічеський суд засудив чоловіка до 15 років позбавлення волі і конфіскації майна через звинувачення у вчиненні теракту у селі Новоолексіївка на Херсонщині у 2016 році.

Про це повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

"Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Херсонської області, обвинувачення підтримувала Генічеська місцева прокуратура. Прокурор вимагав для злочинця довічне ув'язнення, суд призначив 15 років", - написав він.

Лисенко зазначив, що законність вироку вивчать та приймуть рішення щодо можливого оскарження.

Як відомо, у 2016 році у c. Новоолексіївка Генічеського району поблизу адмінкордону з анексованим Кримом стався вибух в автомобілі з одеськими номерами, який було припарковано у громадському місці.

Внаслідок вибуху одна людина загинула, декілька людей отримали поранення, подію кваліфіковано як теракт. 

Теми: суд Херсонська область
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