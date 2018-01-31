Суд приговорил мужчину на 15 лет за теракт на Херсонщине

Генический суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы и конфискации имущества по обвинению в совершении теракта в селе Новоалексеевка Херсонской области в ​​2016 году.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляла прокуратура Херсонской области, обвинение поддерживала Геническая местная прокуратура. Прокурор требовал для преступника пожизненное заключение, суд назначил 15 лет", - написал он.

Лысенко отметил, что законность приговора изучат и примут решение о возможном обжаловании.

Как известно, в 2016 году в c. Новоалексеевка Генического района вблизи админграницы с аннексированным Крымом произошел взрыв в автомобиле с одесскими номерами, который был припаркован в общественном месте.

В результате взрыва один человек погиб, еще несколько получили ранения, событие квалифицировано как теракт.