Суд приговорил мужчину на 15 лет за теракт на Херсонщине

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Среда, 31 января 2018, 23:08

Генический суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы и конфискации имущества по обвинению в совершении теракта в селе Новоалексеевка Херсонской области в ​​2016 году.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляла прокуратура Херсонской области, обвинение поддерживала Геническая местная прокуратура. Прокурор требовал для преступника пожизненное заключение, суд назначил 15 лет", - написал он.

Лысенко отметил, что законность приговора изучат и примут решение о возможном обжаловании.

Как известно, в 2016 году в c. Новоалексеевка Генического района вблизи админграницы с аннексированным Крымом произошел взрыв в автомобиле с одесскими номерами, который был припаркован в общественном месте.

В результате взрыва один человек погиб, еще несколько получили ранения, событие квалифицировано как теракт.

Темы: суд Херсонская область
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